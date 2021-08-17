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12:04, 17 августа 2021 года 106 орловцев заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 850).



Накануне выписан 71 орловец (всего – 39 030). От последствий болезни скончалось 907 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 958 (всего – 6 642 559), число выздоровевших – 18 407 (всего – 5 918 324). Общее число летальных исходов – 172 110 (+805 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



