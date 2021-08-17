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12:32, 17 августа 2021 года Ремонтом двора на улице Салтыкова-Щедрина не все жители остались довольны Приемочная комиссия отложила приёмку.





В 2016 жильцы дома №12/16 по ул. Салтыкова - Щедрина подали документы на участие в программе «Формирование современной городской среды». Дворовую территорию стали облагораживать только в этом году. Уже положили асфальт и установили бордюры, урны, лавочки. Правда, площадка стала гораздо выше, чем вход в подъезд. Жители, опасаясь, что у подъезда будет скапливаться вода, обратились к подрядчикам и в администрацию. Пожаловались и в Общероссийский народный фронт.



Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ: «Необходимо было снять здесь слой земли, насыпать заново песок, щебень и асфальт положить, но было сделано все наоборот. На 50-70 см подняли уровень асфальта в дворовой территории».

Подрядчики не скрывают: двор проблемный, работать здесь было не просто.



Дмитрий Кузнецов, начальник управления капитального строительства г. Орла: «Основная сложность это подъезды, входные группы, которые находятся намного ниже, чем существующая проезжая часть, тротуары, то есть нам пришлось с целью отведения воды от подъездов сделать дополнительную ступень, и получилось, что ты не поднимаешься в подъезд, а спускаешься. Но тем самым мы увели воду от подъездов, увели ее на проезжую часть».

Чтобы понять, куда идет вода, съемочная группа ГТРК «Орёл» вместе с жителями и подрядчиками провела эксперимент. Для этого вылили у водосточной трубы около пяти литров воды. Поток, устремившись сначала к подъезду, на полпути все же завернул сторону, но более ясная картина станет известна, когда пройдет ливень.



Кстати, во время приемки двора комиссия тоже заметила недостатки, но совершенно другие.



Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Главный недостаток - качество установки бортового камня, и посмотрим, что лаборатория скажет по качеству асфальта, до приемки еще далеко».

А мнение жильцов разделилось. Одни остались недовольны работой, другие, напротив, очень рады, что попали в программу благоустройства, и двор наконец изменился.



Алиса Гольцова, жительница дома №12/16 по ул. Салтыкова - Щедрина: «Здесь 60 лет ничего не делали, и когда у меня появился ребенок, стало понятно, что все это ужасно, что здесь невозможно было ходить, были ямы, невозможно было зайти в подъезд - все было затоплено».

Комиссия по приемке намерена подумать над обустройством здесь детской площадки, а подрядчик пообещал устранить недостатки и за свой счет сделать над проблемным подъездом удлиненный козырек, чтобы вода сверху не попадала в проблемный проем.





Татьяна Тимохина



