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13:20, 17 августа 2021 года Жара на Орловщине сменится ливнями и грозами Синоптики предупреждают жителей региона о грядущей непогоде.





ГУ МЧС России по Орловской области сообщает, что 17 августа с 15:00 – 16:00 в регионе местами ожидается сильная жара. Воздух прогреется до 35 – 36°С. Но уже с девяти вечера и в течение суток на Орловщине прогнозируются осадки – по большей части днем.



18 августа возможны кратковременный дождь, местами сильный, а также гроза, в отдельных районах град. При грозах местами ожидаются порывы от 15 до 20 м/с.



Температура воздуха: ночью от 14 до 19°С, днем от 28 до 33°С.





Артём Ежаков



