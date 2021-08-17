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12:56, 17 августа 2021 года

В Орле состоялась жеребьевка эфирного времени при проведении выборов

Сегодня распределили бесплатное эфирное время на телевидении и радио между политическими партиями, депутатами в Госдуму и заксобрание.


Сегодня в Орле провели жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телевизионных и радиоканалах между политическими партиями, депутатами в Госдуму и заксобрание.

Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «Агитационный период в СМИ начнется за 28 дней до дня голосования, а именно 21 августа текущего года и продлится до 00 часов 17 сентября».

19 дней агитационной кампании в преддверии предстоящих выборов будут наполнены роликами и дебатами. На телеканале «Россия» и «Россия-24» дебаты пройдут в прямом эфире. У каждой партии и кандидатов будет равное количество минут на то, чтобы высказать и донести до орловцев свою позицию.


Анна Вайсергисер
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