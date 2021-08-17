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13:08, 17 августа 2021 года

Орловские аграрии намолотили 2 млн тонн зерновых

Пять крупных сельхозпредприятий региона уже завершили обмолот озимых зерновых. Рекорд этого года 72,5 центнера с гектара.


Сегодня ход уборочной кампании обсуждался на аппаратном совещании областного правительства. Благодаря усилиям хлеборобов регион с начала этого года смог нарастить масштабы производства сельхозпродукции более чем на полтора процента, по сравнению с прошлым годом. На развитие и поддержку аграриев в бюджете области в этом году заложено больше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Половину сельхозпредприятия уже освоили.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Самая главная задача департамента сельского хозяйства обеспечить аграриев необходимыми кредитными ресурсами, техникой, топливом, чтобы на заключительном этапе уборочной кампании, а также сева озимых не возникло серьёзных проблем в этой сфере».



Антон Киселёв
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