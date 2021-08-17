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15:30, 17 августа 2021 года

В Орловской области смертность почти трижды обогнала рождаемость

Орелстат подвел итоги демографической ситуации в регионе за первое полугодие 2021 года.


В Орловской области сохраняется печальная тенденция значительного превышения смертности над рождаемостью. Об этом можно судить, исходя из отчета Орелстата. Так, в первом полугодии 2021-го в регионе умерло 7 243 жителя региона, а на свет появилось 2 580 младенцев. Таким образом, естественная убыль населения составила 4 663 орловца. Год назад этот показатель был на 1 678 человек меньше – тогда в области зарегистрировали 5 713 умерших и 2 728 новорожденных.

В июне этого года скончалось 1 068 орловцев, а родилось 476 детей.

Единственной положительным моментом остается уменьшение числа гибели новорождённых. В первое полугодие текущего года скончалось 13 младенцев – на 3 меньше, чем в январе-июне 2020-го.


Артём Ежаков
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