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15:38, 17 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- В Орловской области учебный год начнется в очном формате. Ограничения, связанные с коронавирусом, останутся прежними.
- Дышать - под наблюдением врачей. В Ливенской ЦРБ работает новое медоборудование.
- Приемку орловского двора проведут после ливня. Вода укажет на недостатки.
- В ожидании новоселья. 960 млн. рублей выделят Орлу, Ливнам и Новосильскому району на переселение людей из аварийного жилья.
- Жребий - решил. Сегодня распределили эфирное время для агитации между представителями партий и кандидатами.
- Спорт для настоящих космонавтов. Федерация бадминтона готова вырастить чемпиона.
Вести-Орёл