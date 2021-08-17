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15:38, 17 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орловской области учебный год начнется в очном формате. Ограничения, связанные с коронавирусом, останутся прежними.



- Дышать - под наблюдением врачей. В Ливенской ЦРБ работает новое медоборудование.



- Приемку орловского двора проведут после ливня. Вода укажет на недостатки.



- В ожидании новоселья. 960 млн. рублей выделят Орлу, Ливнам и Новосильскому району на переселение людей из аварийного жилья.



- Жребий - решил. Сегодня распределили эфирное время для агитации между представителями партий и кандидатами.



- Спорт для настоящих космонавтов. Федерация бадминтона готова вырастить чемпиона.



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