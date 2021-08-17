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Главная » Новости

16:12, 17 августа 2021 года

В Орле осудили «кинопрокатчика», похитившего более 40 миллионов рублей

Павел Мутраков приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.


Советский районный суд поставил точку в деле о трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, – сообщили в прокуратуре. Следствию удалось доказать, что за восьемь лет (с 2005 по 2013 годы) Павел Мутраков взял в долг у потерпевших более 40 миллионов рублей. Одной из «целей» своих займов он называл кинопрокатный бизнес, но исполнять взятые на себя обязательства мужчина не собирался, а деньги потратил по своему усмотрению.

Приговором суда Мутраков приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Стороне защиты не удалось обжаловать вердикт, и он вступил в законную силу.


Артём Ежаков
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