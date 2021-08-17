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16:35, 17 августа 2021 года

Школы Орловщины продолжат модернизировать современным оборудованием

О планах работ в этом направлении до конца 2023 года рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.


В Орловской области продолжится работа по созданию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», – заявили в областном правительстве. К 2024 году откроют 210 таких классов – к предстоящему Дню знанию их будет уже 117.

Также сохранится вектор на оснащение школ компьютерной техникой – через два с половиной года техническую модернизацию пройдут несколько сотен учебных заведений.

Помимо этого, в 2021-м создадут предназначенный для робототехники и проектной деятельности центр цифрового образования «IT-куб», а также введут в строй еще два мобильных технопарка «Кванториум», доведя автопарк до трех машин.

Параллельно продолжается курс на оснащение школ средствами для физических упражнений. В 43 региональных учреждениях уже отремонтированы спортзалы и закуплено нужное оборудование. К концу 2023 аналогичную работу проведут еще в 16 школах.


Артём Ежаков
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