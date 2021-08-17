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16:47, 17 августа 2021 года В Орловской области 42 человека наказаны за нарушение порядка организации митингов Все получили административные взыскания.





В этом году в Орловской области за организацию призывов к проведению несанкционированных митингов (ст. 20.2 КоАП РФ) административную ответственность понесли 42 человека, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Большинство – 25 граждан – были оштрафованы на сумму от 10 до 30 тыс. рублей, 15-ти назначили обязательные работы сроком до 40 часов, а еще двое получили административный арест до 12 суток.





Артём Ежаков



