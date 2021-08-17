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17:06, 17 августа 2021 года В орловской больнице им. Семашко продолжаются работы по подключению новой кислородной станции Криогенные резервуары и испарители установлены еще в июне. Сейчас строители готовятся к прокладке труб к корпусам больницы.





Новая кислородная станция больницы им. Семашко представляет собой два резервуара для жидкого кислорода на 30 и 10 тонн и два испарителя. Ее введение в строй сделает подачу живительного газа практически бесперебойной даже в экстренных ситуациях.



Сейчас ведется прокладка 100 метров труб до корпусов больницы. Строители готовы завершить работы за неделю, главное - чтобы расходные материалы поступили вовремя.



Сергей Дегтярев, бригадир строительной организации: «Сейчас работаем по монолиту конструкции колонн. Ждем шпильки, гайки - чтобы забетонировать».

Пока ситуация с COVID-19 в больнице - стабильная. Сейчас в стационаре находятся 275 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 56 из них - в реанимации. Однако практика показала, что ситуация может измениться в любой момент, и тогда потребность в кислороде возрастет.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Мы надеемся, что к 1 сентября линия будет запущена».

Пока строится трубопровод от криогенной станции до корпусов, источником кислорода для пациентов служат концентратор и баллоны рампы.





Елена Литинская



