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17:06, 17 августа 2021 года

В орловской больнице им. Семашко продолжаются работы по подключению новой кислородной станции

Криогенные резервуары и испарители установлены еще в июне. Сейчас строители готовятся к прокладке труб к корпусам больницы.


Новая кислородная станция больницы им. Семашко представляет собой два резервуара для жидкого кислорода на 30 и 10 тонн и два испарителя. Ее введение в строй сделает подачу живительного газа практически бесперебойной даже в экстренных ситуациях.

Сейчас ведется прокладка 100 метров труб до корпусов больницы. Строители готовы завершить работы за неделю, главное - чтобы расходные материалы поступили вовремя.

Сергей Дегтярев, бригадир строительной организации: «Сейчас работаем по монолиту конструкции колонн. Ждем шпильки, гайки - чтобы забетонировать».

Пока ситуация с COVID-19 в больнице - стабильная. Сейчас в стационаре находятся 275 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 56 из них - в реанимации. Однако практика показала, что ситуация может измениться в любой момент, и тогда потребность в кислороде возрастет.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Семашко: «Мы надеемся, что к 1 сентября линия будет запущена».

Пока строится трубопровод от криогенной станции до корпусов, источником кислорода для пациентов служат концентратор и баллоны рампы.


Елена Литинская
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