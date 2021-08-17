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18:03, 17 августа 2021 года Жительнице Орловской области незаконно отказали в детских выплатах Прокуратуре удалось найти ошибку в подсчетах доходов со стороны соцработников и добиться назначения льготы.





В Свердловском районе Орловской области после представления прокуратуры матери назначена ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, которую ранее в местном отделении соцзащиты оформлять отказались. После заявления женщины выяснилось, что работники неправильно рассчитали среднедушевой доход семьи, что и стало поводом не оформлять льготу, – заявили в прокуратуре.



Сейчас проблема полностью решена – женщина получает детские выплаты.





Артём Ежаков



