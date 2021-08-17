Под Орлом прокуратура отсудила у чиновников бесплатные лекарства для ребенка-инвалида

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18:13, 17 августа 2021 года
Под Орлом прокуратура отсудила у чиновников бесплатные лекарства для ребенка-инвалидаДепартамент здравоохранения Орловской области уже обеспечил ребенка препаратами и продолжит это делать.
Новосильская межрайонная прокуратура выиграла суд у департамента здравоохранения Орловской области и добилась выдачи девочке-инвалиду бесплатных лекарств. Чиновников обязали поставлять ей препараты вплоть до отмены рецепта врачом, – сообщили в ведомстве.
До вмешательства прокуратуры нужные лекарства девочка получала несвоевременно, но сейчас департамент исправил свое же нарушение и обеспечил ребенка с инвалидностью льготными препаратами.
Артём Ежаков