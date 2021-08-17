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18:25, 17 августа 2021 года Общественный совет при орловском депздраве преобразуют в экспертно-консультативный Сегодня общественники и медики решили обновить пути взаимодействия.





Сегодня в региональном департаменте здравоохранения за одним столом собрались общественники и медики, чтобы наметить пути взаимодействия. В результате встречи пришли к нескольким решениям. Одно из них - преобразование общественного совета в экспертно-консультативный, поскольку его специалисты не только получают и анализирует жалобы, но и готовы предложить выход из ситуации. Например, как нивелировать дефицит медикаментов для льготной категории граждан. Константин Бобраков, кандидат медицинских наук: «Посмотреть статистику самых «популярных» препаратов. Посмотреть, каким образом сделать так, чтобы эти препараты были в некотором запасе, в пополняем запасе. Тогда можно будет эффективно обеспечивать граждан лекарственными препаратами». Александр Лебедев, председатель общественного Совета при департаменте здравоохранения Орловской области: «Совет должен быть экспертно-консультационным и должен обладать большими полномочиями, чем общественный совет, который сейчас сформирован - для того чтобы принести больше пользы».





Мария Семак



