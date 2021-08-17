В Орле обсудили безопасность проведения выборной кампании

Сегодня состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орловской области.

Сегодня на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Орловской области обсудили вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения единого дня голосования.

Перед выборами проверят все избирательные участки. На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на транспорте.

Также обсудили и начало нового учебного года. Кроме вопросов обеспечения безопасности учебных заведений актуальной остается тема противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Для этого будут совершенствоваться меры профилактики, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области

