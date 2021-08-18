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6:35, 18 августа 2021 года Юбилей писателя-орловца Леонида Андреева отпразднуют литературным вернисажем Он пройдет 19 августа перед зданием «Бунинки».





19 августа в Орле на площадке перед зданием библиотеки им. Бунина состоится литературный вернисаж, посвященный 150-му Дню рождения писателя Леонида Андреева. Гостей ждут рассказы о жизни литератора, история его связи с городом, четыре тематические выставки и его прижизненные публикации. Отдельная часть будет посвящена яблочным пирогам, столь любимым в доме Андреевых. 19 августа в Орле на площадке перед зданием библиотеки им. Бунина состоится литературный вернисаж, посвященный 150-му Дню рождения писателя Леонида Андреева. Гостей ждут рассказы о жизни литератора, история его связи с городом, четыре тематические выставки и его прижизненные публикации. Отдельная часть будет посвящена яблочным пирогам, столь любимым в доме Андреевых.

Начало – в 12:00.

Фото:

Фото: официальный аккаунт Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина "ВКонтакте"





Артём Ежаков



