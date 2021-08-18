18 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Северном районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Железнодорожном и Северном районах Орла сегодня, 18 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа») , Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента») .



Вакцина делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).