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7:47, 18 августа 2021 года

На Орловщине выбрали лучший общественный спасательный пост на водоёмах

Конкурс проводился для пропаганды опыта спасателей-общественников, а также совершенствования навыков и обмена опытом.


В Орловской области завершился конкурс на лучший общественный спасательный пост муниципального образования, – сообщили в областном отделении ГУ МЧС. Его проводили на водоемах с целью пропаганды добровольческих спасательных объединений, совершенствования мастерства и обмена опытом.

Конкурсанты соревновались в умении подать на дальность и точность спасательный инвентарь, а также использовать гребную спасательную лодку и оказывать первую помощь пострадавшему на воде. Также жюри проверяло снаряжение поста, документацию и достижения при дежурствах.
 
В итоге, победителем стал общественный спасательный пост на реке Сосне в городе Ливны. Второе место разделили спасательные посты на реке Любовше Новодеревеньковского района и на пляже «Высокий берег» Михайловского водохранилища Троснянского района. На третьем месте – общественный спасательный пост пляже Неручанского водохранилища Свердловского района. 
 
Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Артём Ежаков
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