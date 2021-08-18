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8:15, 18 августа 2021 года

Орловские колледжи и техникумы почти завершили прием абитуриентов

Зачисление на оставшиеся места продлится до 25 ноября.


Приемная кампания в учреждениях среднего профессионального образования Орловской области завершена на 91,7% – таковы данные на 15 августа. Оставшиеся 8,3% будут заполнены до 25 ноября.
 
Всего в этом году в колледжах и техникумах Орловщины организовано 3 018 бюджетных мест. 870 из них предусмотрены для подготовки рабочих и служащих, 2 148 – для специалистов среднего звена.



Артём Ежаков
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