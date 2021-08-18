Амчанка поплатилась имуществом за незакрытую квартиру

«Удачей» не преминул воспользоваться сосед потерпевшей.

В Мценске установили подозреваемого в квартирной краже, – сообщили в областном УМВД. В преступлении подозревается 45-летний ранее судимый сосед пострадавшей. По данным следствия, мужчина ночью проник в незапертую квартиру и вынес оттуда деньги и два золотых кольца – ими он распорядился по собственному желанию. Сумма ущерба составила 10,6 тыс. рублей.



Вычислили фигуранта по биологическим следам. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.