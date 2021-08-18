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9:12, 18 августа 2021 года

Все больше орловцев предпочитают покидать малую родину

В первом полугодии текущего года из Орловской области уехало 6 670 человек.


В Орловской области продолжает фиксироваться статистика миграционной убыли населения. Как следует из отчета Орелстата, в первом полугодии 2021 года малую родину покинули 6 670 человек, а на Орловщину переехало 5 906 человек. Таким образом, миграционное снижение составило 764 гражданина. К слову, год назад эта цифра была положительной – в область приехало на 45 человек больше, чем уехало.

В этом году в большинстве своем люди уезжали в другие регионы России – так поступили 6 107 экс-орловцев. Из других областей страны на Орловщину прибыло 4 922 человека. Из-за границы к нам перебрались 984 нынешних жителя региона, а уехали из России 563 орловца.



Артём Ежаков
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