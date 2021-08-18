Главная » Новости



9:37, 18 августа 2021 года В этом году чуть больше орловских семей решили сохранить брачный союз Об этом говорится в отчете Орелстата.





В Орловской области в первом полугодии 2021 года сохранилось больше браков, чем было заключено – 1 681 против 1 514. Об этом сообщается в отчёте Орелстата. Если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года, то число разводов увеличилось на 534 случая, но свадеб сыграли на 620 больше, поэтому аналогичная ситуация зафиксирована и здесь.





Артём Ежаков



