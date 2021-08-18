В этом году чуть больше орловских семей решили сохранить брачный союз

|
|
|Главная » Новости
9:37, 18 августа 2021 года
В этом году чуть больше орловских семей решили сохранить брачный союзОб этом говорится в отчете Орелстата.
В Орловской области в первом полугодии 2021 года сохранилось больше браков, чем было заключено – 1 681 против 1 514. Об этом сообщается в отчёте Орелстата. Если сравнивать показатели с аналогичным периодом прошлого года, то число разводов увеличилось на 534 случая, но свадеб сыграли на 620 больше, поэтому аналогичная ситуация зафиксирована и здесь.
Артём Ежаков