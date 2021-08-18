Главная » Новости



21:20, 17 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В больнице им. Семашко продолжаются работы по подключению новой кислородной станции.

- Новый учебный год стартует в очном формате.

- Перед вердиктом приемочной комиссии качество ремонта двора проверит ливень.

- Совет при депздраве обсудил, как нивелировать дефицит медикаментов для льготников.

- Сегодня распределили бесплатное эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл



