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9:39, 18 августа 2021 года На Орловщине поджигатели мусора и травы заплатят свыше 2 миллионов рублей Областное ГУ МЧС продолжает борьбу с нарушителями особого противопожарного режима.





В Орловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В ходе регулярных мониторингов очагов возгораний выясняется, что жители региона продолжают создавать опасность пожаров. За такие нарушения с начала года на орловцев составлено 914 административных протоколов, 607 из них обязывали поджигателей оплатить штрафы. Всего за сжигание растительности, мусора и стерни взыскано более 2 миллионов рублей.



ГУ МЧС России по Орловской области напоминает, что в условиях особого противопожарного режима штрафы за поджог сухой растительности и отходов для граждан составляют от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для должностного лица – от 15 тыс. до 30 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а для юридических лиц от 200 тыс. до 400 тыс. руб.





Артём Ежаков



