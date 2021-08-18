На орловской дороге погиб 50-летний пешеход

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9:58, 18 августа 2021 года
На орловской дороге погиб 50-летний пешеходЧП произошло накануне на 49 километре автодороги Москва – Киев – Комаричи – Дмитровск – Кромы.
В Орловской области вечером 17 августа произошло ДТП со смертельным исходом. В 21:30 на 49 километре автодороги Москва – Киев – Комаричи – Дмитровск – Кромы под колеса ВАЗ-2106 попал 50-летий пешеход. Мужчина погиб на месте аварии. Как уточнили в региональном УГИБДД, перед столкновением погибший находился на попутной автомобилю дорожной полосе.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы, 1 погиб.
Фото УГИБДД России по Орловской области
Артём Ежаков