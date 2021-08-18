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10:56, 18 августа 2021 года В Орле сломали новый остановочный павильон Его не удастся восстановить по гарантии. Городское управление коммунальным хозяйством намерено обратиться в полицию.





В Орле на минувшей неделе приняли первый в текущем году отремонтированный объект в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик выполнил дорожные работы по улице Паровозной. Однако не прошло и семи дней, как новый остановочный павильон между д. 62 и д. 64 был сломан – некто снял деревянные конструкции с лавочки и выбил стекла.



Остановочный павильон до инцидента





Случай – не гарантийный, так что на восстановление нужные дополнительные траты. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» намерено обратиться в полицию.



Фото мэрии Орла и сообщества в «ВКонтакте» «Город Орел»





Артём Ежаков



