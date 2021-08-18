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11:22, 18 августа 2021 года На орловском ипподроме состоялся беговой день В его рамках разыграли серию призов для лошадей орловской рысистой породы.





Ежегодно летом орловский ипподром устраивает серию беговых дней. И каждый раз на кону – серия наград для лошадей различных пород. В этот раз за призы боролись орловские рысаки. Многие из лошадей выходили на орловскую дорожку впервые.



В планах у руководства ипподрома провести еще несколько беговых дней, а также соревнования по конкуру.





Анастасия Дорохова



