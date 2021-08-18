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11:43, 18 августа 2021 года На Орловщине зарегистрировано 102 новых случая заражения COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 18 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 41 952).



Накануне выписано 73 орловца (всего – 39 103). От последствий болезни скончалось 910 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 20 914 (всего – 6 663 473), число выздоровевших – 20 713 (всего – 5 939 037). Общее число летальных исходов – 172 909 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



