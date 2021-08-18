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12:25, 18 августа 2021 года ОНФ призвала мэрию Орла наладить пассажироперевозки по всему Зареченскому микрорайону Сейчас общественный транспорт ходит здесь лишь по нескольким улицам.





Отделение Общероссийского народного фронта по Орловской области призвало мэрию Орла разработать схему движения общественного транспорта, охватывающую все улицы микрорайона «Зареченский». Ранее она уже была пересмотрена, но сейчас транспорт ходит лишь по некоторым улицам – несколько маршрутов доезжают только до улицы Алроса и бульвара Молодежи.



Сейчас в микрорайоне живет порядка 20 тыс. человек, и люди вынуждены идти несколько километров, чтобы сесть в транспорт.





Артём Ежаков



