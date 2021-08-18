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Главная » Новости

12:25, 18 августа 2021 года

ОНФ призвала мэрию Орла наладить пассажироперевозки по всему Зареченскому микрорайону

Сейчас общественный транспорт ходит здесь лишь по нескольким улицам.


Отделение Общероссийского народного фронта по Орловской области призвало мэрию Орла разработать схему движения общественного транспорта, охватывающую все улицы микрорайона «Зареченский». Ранее она уже была пересмотрена, но сейчас транспорт ходит лишь по некоторым улицам – несколько маршрутов доезжают только до улицы Алроса и бульвара Молодежи.

Сейчас в микрорайоне живет порядка 20 тыс. человек, и люди вынуждены идти несколько километров, чтобы сесть в транспорт.


Артём Ежаков
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