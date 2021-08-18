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12:27, 18 августа 2021 года В Ливнах жители не спешат благоустроить отремонтированный двор Подрядчик выполнил свои обязательства. А вот жители обязательное условие программы о своем участии пока реализовывать не спешат. Подробности сообщили в телекомпании «Принт-ТВ».





816 квадратных метров асфальтированной проезжей части, 350 квадратов ровных тротуаров, 5 урн, 5 скамеек, 5 светильников — все это получил большой двор, объединяющий дома 39, 41, 43 по Орджоникидзе в рамках программы благоустройства. На работы было потрачено 1 миллион 254 тысячи рублей. Подрядчик свои обязательства выполнил в полном объеме. А вот собственники оговоренное муниципальной программой условие о трудовом участии жильцов в преображении общей территорий реализовывать не спешат.



Сергей Самошкин, начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации г. Ливны: «Был обеспечен завоз грунта. Сейчас возникает вопрос. «Мы рассыпать не будем» - жильцы говорят. У подрядчика это не заложено, потому что у подрядчика есть определенный минимум, который предусматривает дворовый проезд, тротуары, установку урн, лавочек, светильников. Силами управляющей компании, может, с привлечением волонтерского движения будем решать этот вопрос».

Такая же картина и во дворе домов 180 А и В по улице Фрунзе. Землю на объект доставили, а на клумбах возле подъездов порядок навести некому. Собственники ждут, что кто-то это должен сделать за них. Хотя одного общего субботника хватило бы для решения проблемы, чтобы благоустройство территории приобрело законченный вид. Ведь силами подрядной организации два соседних двора на Фрунзе этим летом преобразились до неузнаваемости. Суммарно было реализовано 2,5 миллиона рублей.



Сергей Самошкин, начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации г. Ливны: «Подрядной организацией работы выполнены в срок. Пробы материалов имеют положительное заключение экспертизы, срок гарантии на все виды работ по данным дворовым территориям составляет 4 года».

У членов общественной комиссии не нашлось вопросов к качеству выполненных работ. Акты приемки объектов были подписаны. На очереди остался еще один двор в домах 140 и 142 по улице Мира.



ТК «Принт-ТВ»





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