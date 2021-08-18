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12:45, 18 августа 2021 года В орловской больнице им. Семашко отделения возвращаются к своей специализации Своих пациентов ждут отделения ЛОР и офтальмологии.





Перепрофилированные в разгар пандемии под новую коронавирусную инфекцию отделения больницы им. Семашко продолжают возвращаться к своей основной специализации и готовы принимать экстренных и плановых пациентов.



Лор-отделение и отделение офтальмологии находятся в отдельном двухэтажном корпусе, поэтому медики смогут снять защитные костюмы и заняться не ковидом, а своей основной специальностью.





Елена Литинская



