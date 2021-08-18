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12:46, 18 августа 2021 года Сегодня на центральном стадионе Орла развернули большой триколор В акции, посвященной Дню флага России, приняли участие более 50 спортсменов.





День флага России будет отмечаться в воскресенье, 22 августа. Сегодня на центральном стадионе Орла состоялась акция, посвященная этому празднику. Более 50 спортсменов развернули большой триколор. В акции приняли участие легкоатлеты и футболисты. Видеоматериалы, собранные со всей страны, объединят в большой ролик.



Ко Дню флага в Орловской области триколором будут украшены улицы, запланированы два автопробега, посвященные празднику.





Всеволод Трифонов



