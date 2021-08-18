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13:45, 18 августа 2021 года В Орле разблокировали счета 103 бюджетных учреждений Им заморозили финансовые операции после возникновения задолженности перед бизнесменами – это 89,7 миллиона рублей.





В Орле после проверки региональной прокуратуры поставщикам питания, ремонтным организациям и т.д. было выплачено 89,7 миллиона рублей. Долг образовался в 2020-2021 годах. 66 предпринимателей выполнили условия соглашений, но денег не получили, из-за чего бюджетные организации столкнулись с блокировкой счетов.



Когда задолженности были погашены, 103 учреждения смогли продолжить финансовые операции. Деньги были выделены из 900 миллионов рублей, направленных областной столице на сбалансированность бюджетов МУПов, образовательных и культурных учреждений. Мэр Орла и начальник финансово-экономического управления городской администрации получили предостережения о недопустимости нарушений при распределении дотации. Ведомство следило за расходами этой суммы, – заявили в прокуратуре.





Артём Ежаков



