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13:10, 18 августа 2021 года В Детском парке Орла 13-летний мальчик травмировал голень арматурой Прокуратура уже проводит проверку.





В Орле в Детском парке накануне пострадал 13-летний мальчик, – сообщили в прокуратуре. Он травмировал голень, наткнувшись на металлический прут, торчащий на одном из газонов.



Как сообщила в социальных сетях мать ребенка, на ногу наложили 6 швов. Карета СМП забрала его прямо из парка.





Как сообщили в прокуратуре, ведомство уже начало собственную проверку случившегося и оценит действия и/или бездействие ответственных за содержание Детского парка и обеспечение безопасного детского отдыха детей.



Фото из сообщества в "Вконтакте" "Город Орел"





Артём Ежаков



