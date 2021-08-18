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14:45, 18 августа 2021 года Орловская область не скоро сможет отменить школьную двухсменку В регионе нужно создать 8 575 дополнительных мест для зачисления детей.





Орловской области необходимо создать 8 575 мест для зачисления школьников, чтобы избавиться от двухсменного образования, – прозвучало на заседании профильного комитета облсовета. Это 7 школ вместимостью в 1 225 учеников. В данный момент такие темпы строительства невозможны из-за недостатка финансирования.



В зависимости от численности детей, обучающихся во вторую смену, в 2022 – 2024 годах планируется возведение двух школ на 1 225 мест, школы на 430 мест и двух пристроек: к лицею № 40 и школе № 50.



Напомним, что в Орле начали строительство школы на 1 225 мест на улице Зеленина, но работы пришлось остановить из-за необходимости укрепления фундамента, что требует изменений в документации. Бумаг не хватает и для Вожовской школы в Кромском районе – отсутствие проектно-сметного решения не позволит начать возведение в этом году.





Артём Ежаков



