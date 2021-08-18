В Орловской области продолжается поиск 9-летней Виктории Гнедовой

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15:00, 18 августа 2021 года
В Орловской области продолжается поиск 9-летней Виктории ГнедовойДевочка пропала ровно два месяца назад.
В Орловской области продолжают искать 9-летнюю ученицу 3 класса «Залегощенской средней школы №1» Викторию Гнедову. 18 июня 2021 года девочка ушла из своего дома в селе Казарь и до сих пор не была найдена.
УМВД России по Орловской области напоминает о вознаграждении в 500 тыс. рублей за информацию, которая приведет к завершению поисков школьницы. Анонимность гарантируется. Сообщать по телефонам: 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (дежурная часть УМВД).
Поисковая ориентировка на Викторию Гнедову:
• Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;
• Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.
Фото УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков