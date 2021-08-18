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15:25, 18 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- У сделавших прививку от COVID-19 есть шанс получить 100 тысяч рублей. Премьер-министр страны подписал соответствующее постановление о поощрении.



- В Ливнах жители не спешат благоустроить отремонтированный двор. Нареканий к подрядчику нет.



- По программе «Детский кэшбэк» в Орловской области было куплено 2 308 путевок в лагеря.



- В преддверии Дня флага юные легкоатлеты и футболисты развернули триколор.



- Лечебный вдох. Новая кислородная станция в больнице им. Семашко должна заработать в начале сентября.



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