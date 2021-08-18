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Главная » Новости

15:31, 18 августа 2021 года

Проект студенческого кампуса в Орле не получил федеральных денег на 2021 год

В Правительстве РФ одобрили проекты 14 городов.


В России одобрены к реализации проекты 14 университетских кампусов мирового уровня. 8 из них можно начать строить уже в текущем году. К сожалению, проект студенческого кампуса в Орле не попал в эти списки. Это стало известно после вчерашнего заседания Правительства РФ.

Проект орловского многопрофильного кампуса предполагает строительство общежитий общей площадью в 161 480 кв. м., рассчитанных на 8 074 человека, а также 150 000 кв. м сопутствующей инфраструктуры для комфортного проживания и отдыха учащихся. Цена реализации программы – 18 миллиардов рублей.

Проект прошел защиту на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
За четыре года в России создадут сеть университетских кампусов мирового уровня. Правительство выделит для этого 36 миллиардов рублей. Уже подано 30 заявок.

В планах Правительства за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тыс. человек, – сообщает ТАСС. Войдет ли в их число Орловщина, покажет время.


Артём Ежаков
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