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16:10, 18 августа 2021 года В Орле благоустроят сквер в районе КДЦ «Металлург» Завершение ремонта запланировано на 2022 год.





В Орле в 2022 году закончат благоустройство территории в районе КДЦ «Металлург», – сообщили в мэрии. Это второй после площади Жукова участок, выбранный горожанами для реконструкции в ходе Общероссийского голосования по выбору общественных территорий. Проект ремонта будет готов уже в конце осени.



Будущему подрядчику предстоит создать единую освещенную тропиночную сеть с новыми архитектурными формами, включая новые лавочки и урны. Планируется, что здесь будет, где отдохнуть, поиграть и заняться спортом. Также займутся растительностью – местность избавят от сухостоя и создадут цветочные клумбы.



Фото мэрии Орла









Артём Ежаков



