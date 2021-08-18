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16:28, 18 августа 2021 года В Орле найден мертвым водитель такси Инцидент произошел сегодня на Наугорском шоссе.





18 августа в районе д. 48 по Наугорскому шоссе скончался водитель «Лады». Предварительно установлено, что инцидент произошел в 13:50. На месте работают сотрудники ГИБДД, УМВД России по г. Орлу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в региональном УМВД.



Фото УМВД России по России по Орловской области





Артём Ежаков



