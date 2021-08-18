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17:23, 18 августа 2021 года 15 октября в Орловской области начнется Всероссийская перепись населения Сроки проведения мероприятий опубликованы Орелстатом.





В России утвердили сроки проведения переписи населения. Орловская область не стала исключением. Пересчитывать россиян начнут 15 октября, закончат – 14 ноября 2021 года. В труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года.



Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельно заполнить опросник на сайте Госуслуг. Это можно будет сделать с 15 октября по 8 ноября.



Предварительные итоги будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные результаты официально опубликуют в IV квартале 2022 года.





Артём Ежаков



