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17:45, 18 августа 2021 года

Подвесные мосты Болхова нуждаются в срочном ремонте

Жители бьют тревогу, поскольку активно пользуются переправами через реку Нугрь.


Болхов - город холмов, монастырей и подвесных мостов. Подвесных мостов – четыре, но только один находится в исправном состоянии – его не так давно отремонтировали. Остальные не внушают доверия, и передвигаться по ним страшно и опасно: сетка-рабица проржавела и погнулась, доски шатаются. 
 
Болховчане своими силами латают и бортовые сетки, и деревянное полотно. Но это не дает нужного эффекта. Жители обращались за помощью к депутатам и главе города, даже написали заявление в прокуратуру, но опасаются, что вместо ремонта мосты просто закроют.
 
Переправы через Нугрь являются очень востребованными маршрутами. На одном берегу реки находится православная гимназия, на другом – коррекционная школа. Учебный год скоро начнется, а на мостах даже нет освещения.
 
В администрации города нам ответили, что освещение мостов не предусмотрено, как и капитальный ремонт.
 
Ирина Казакова, заместитель главы администрации г. Болхова: «Денежные средства не запланированы на будущие годы. Конечно, будут рассматриваться вопросы по ремонту, но сейчас мы проводим просто косметический текущий ремонт этих мостов. Сегодня будем занимать там, где коррекционная школа, завтра - где православная гимназия».
 
Подвесные мосты Болхова – не просто переправа, это своего рода изюминка города. С мостов открываются прекрасные виды, которые могли бы стать открытием для туристов.



Татьяна Тимохина
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