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17:45, 18 августа 2021 года

На Орловщине откроют завод микроэлектроники

Как отметил губернатор Андрей Клычков, инвестиционная активность в регионе вернулась к доковидным показателям.


В Орловской области планируют построить завод микроэлектроники. Пока ведутся проектные работы. Строительство стартует через три месяца в особой экономической зоне «Орел», которая расположена в Мценском районе. При вводе новое предприятие трудоустроит 70 человек. 
 
Еще два резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» уже активно ведут работы по строительству. Инвестиции более миллиарда рублей вложены на создание зерносушильного комплекса и зернохранилища. Построят и элеватор. Также уже видны очертания складского комплекса, где будут производить кормовые добавки для животных. Объем вложений 250 миллионов рублей.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Инвестиционная активность вернулась на доковидный, так сказать, докризисный период. И сейчас объем инвестиций позволяет предполагать, что 21 год мы уже вернемся на плюсовые показатели, тем самым обеспечив рост выше среднероссийских по инвестициям в основной капитал».



Анна Вайсергисер
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