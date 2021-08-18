В Орле завершается строительство нового водовода

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Сегодня из-за врезки трубы большего диаметра пришлось отключить воду в микрорайоне «Зареченский» на несколько часов. Корреспондент ГТРК «Орёл» Антон Киселев расскажет подробности.

Полдня без воды - с 9 утра до 4 дня. Такое неудобство сегодня пришлось потерпеть жителям микрорайона «Зареченский». А в домах Советского района Орла в это время напор воды в кранах был слабым. Причина – работы на новом водоводе, который прокладывает «Орёлводоканал». Сантехникам было нужно врезаться в трубу на перекрёстке улицы Андреева и Карачевского шоссе.

Владимир Захареев, начальник службы эксплуатации водопроводных сетей МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Меняем запорную арматуру на диаметр, соответствующий прокладываемому трубопроводу - его диаметр больше».

Нынешний водовод, тянущийся по улице Андреева, - однотрубный. После запуска нового пропускная способность существующей системы будет увеличена вдвое. То есть с перебоями воды, и слабым напором будет покончено.

Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Работы сегодня активно ведутся в двух местах: это по Карачевскому шоссе, с демонтажем старого трубопровода диаметром 400 миллиметров, который увеличивается теперь до 630, и ведутся работы по улице Царёв Брод».

Более того, новый водовод закольцует всю систему водоснабжения, к которой подключены дома между Карачевским и Наугорским шоссе. Это позволит проводить любые работы, не отключая потребителей. А в итоге чистую воду получат жители 4 тысяч квартир.

Строителям осталось проложить около 800 метров трубы. И новый водовод будет готов. В среднем на объекте ежедневно работает 20 человек и 10 единиц спецтехники. Согласно план-графику работ ввод в эксплуатацию нового водовода запланирован на ноябрь этого года, но, возможно, это произойдет раньше.