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21:20, 18 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Детском парке Орла 13-летний мальчик травмировался арматурой. Прокуратура уже проводит проверку.

- Счета 103 бюджетных учреждений Орла заблокированы. Финансовые операции были заморожены в связи с задолженностью перед поставщиками питания и ремонтными организациями.

- На Орловщине откроют завод микроэлектроники. Место прописки - особая экономическая зона «Орел».

- В Орле завершается строительство нового водовода. Сегодня из-за врезки трубы большего диаметра пришлось отключить воду в микрорайоне «Зареченский» на несколько часов.

- Подвесные мосты Болхова нуждаются в срочном ремонте. Жители бьют тревогу, поскольку активно пользуются переправами через реку Нугрь.



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