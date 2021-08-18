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19:14, 18 августа 2021 года В Орле к 30 ноября построят детский сад на улице Планерной Новый подрядчик ООО «Авилон» опережает сроки, прописанные в соглашении.





В Орле наполовину готов детский сад на улице Планерной, – заявил в социальных сетях мэр Юрий Парахин. Несколько огрехов подрядчик допустил, но они незначительны – уверяет градоначальник. По контракту, ООО «Авилон» должно закончить стройку к 30 ноября 2021 года, но рабочие опережают графики. «С первыми зимними днями мы будем встречать в этих ярких стенах новых воспитанников», – сообщил Парахин.





Фото со Напомним, что изначально детский сад планировался к открытию этим летом, но фирма «АгроСтройМонтаж» сорвала все сроки. С ней разорвали договоренность и внесли в «черный список» недобросовестных подрядчиков. Доделывать работу поручили «Авилону», который попросил за свои услуги на 332 210 рублей меньше, чем изначально планировалось. Итоговая цена соглашения – 66 119 823,26 рублей. Договором предусмотрена пятилетняя гарантия.Фото со страницы Юрия Парахина "ВКонтакте"





Артём Ежаков



