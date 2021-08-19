19 августа вакцинация от COVID-19 организована в Заводском районе Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Заводском районе Орла сегодня, 19 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа») , ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж) .



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).