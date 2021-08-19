Клещи укусили 2 000 орловцев

Иксодовый боррелиоз в текущем году подтвердился однажды.

В Орловской области в 2021 году к медикам с укусами клещей обратилось 2 012 человек, среди них – 615 детей.



За минувшие 10 дней паукообразные атаковали 84 раза, в 59 случаях пострадали несовершеннолетние.



Иксодовый боррелиоз в текущем году подтвердился однажды. Возбудителями боррелиоза оказались инфицированы 19,4% исследованных паразитов (16,2% год назад). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,85% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.



Акарицидную обработку провели на 339 га общественных территорий и 137 га территорий детских лагерей.

