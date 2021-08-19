Клещи укусили 2 000 орловцев

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7:57, 19 августа 2021 года
Клещи укусили 2 000 орловцевИксодовый боррелиоз в текущем году подтвердился однажды.
В Орловской области в 2021 году к медикам с укусами клещей обратилось 2 012 человек, среди них – 615 детей.
За минувшие 10 дней паукообразные атаковали 84 раза, в 59 случаях пострадали несовершеннолетние.
Иксодовый боррелиоз в текущем году подтвердился однажды. Возбудителями боррелиоза оказались инфицированы 19,4% исследованных паразитов (16,2% год назад). Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,85% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.
Акарицидную обработку провели на 339 га общественных территорий и 137 га территорий детских лагерей.
За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь
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Артём Ежаков