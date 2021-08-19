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8:18, 19 августа 2021 года В Орле в честь юбилея Леонида Андреева состоится литературно-музыкальный праздник Его подготовит Орловский областной центр народного творчества.





В Орле состоится очередное торжество, приуроченное к 150-летнию со дня рождения писателя Леонида Андреева.



21 августа в 14:00 в доме-музее литератора ( ул. 2-я Пушкарная, 41 ) состоится литературно-музыкальный праздник «Я жил в городе, в котором есть природа».



В программе мероприятия: семь интерактивных площадок, выступления официальных лиц, литературоведов, поклонников работ писателя и творческих коллективов. Также будет организована фотозона с участием героев произведений Андреева. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



