В Орле в честь юбилея Леонида Андреева состоится литературно-музыкальный праздник

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8:18, 19 августа 2021 года
В Орле в честь юбилея Леонида Андреева состоится литературно-музыкальный праздникЕго подготовит Орловский областной центр народного творчества.
В Орле состоится очередное торжество, приуроченное к 150-летнию со дня рождения писателя Леонида Андреева.
21 августа в 14:00 в доме-музее литератора (ул. 2-я Пушкарная, 41) состоится литературно-музыкальный праздник «Я жил в городе, в котором есть природа».
В программе мероприятия: семь интерактивных площадок, выступления официальных лиц, литературоведов, поклонников работ писателя и творческих коллективов. Также будет организована фотозона с участием героев произведений Андреева. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Артём Ежаков