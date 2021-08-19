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9:07, 19 августа 2021 года Орловец лишился телефона и фотоаппарата во время посиделок с друзьями За разбой двое товарищей потерпевшего могут получить до 10 лишения свободы.





В Орле установили подозреваемых в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), а – сообщили в областном УМВД. Потерпевший выпивал в компании знакомых и лишился телефона. По версии следствия, разгоряченные спиртным приятели поссорились, и двое собутыльников с помощью электрошокера отобрали мобильный телефон товарища и фотоаппарат.



По горячим следам правоохранители задержали 52-летнего и 29-летнего фигурантов. Телефон полицейским найти удалось, остальное – пока нет. На время расследования обоих подозреваемых хотят оставить под стражей.





Артём Ежаков



